Após as obras, as mobílias dos equipamentos também serão trocadas.Divulgação

Publicado 15/07/2021 17:49 | Atualizado 15/07/2021 19:07

Pensando em oferecer um espaço mais adequado para os moradores de Iguaba Grande, cidade da Região dos Lagos, serem atendidos, as Unidades Básicas de Saúde do Vila Nova, Cidade Nova 1 e Cidade Nova 2 irão passar por reformas em suas estruturas. Os equipamentos irão receber reformas de: piso, telhado para evitar infiltração, disposição de salas, troca de portas, além de passar por revisão em toda a parte elétrica, e pequenas reformas como pintura, jardinagem, entre outros detalhes. Após as obras, as mobílias dos equipamentos também serão trocadas.

A UBS de Cidade Nova 1 irá passar por ampliação para ter em sua estrutura uma sala de vacina e expurgo, além da construção de um muro ao redor do equipamento. Já a Unidade Básica de Saúde de Cidade Nova 2 passará por uma grande reforma em sua estrutura para a adequação das normas técnicas, pois o prédio é antigo. A previsão é de que em breve, todas as Unidades Básicas de Saúde do município passem por pequenas reformas.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica, Cinthia Priscilla, as unidades não passavam por reformas desde a construção. “Tivemos um critério para a escolha dessas e adequar, mas temos planos para os outros equipamentos também. Tenho certeza que essa reforma trará uma qualidade melhor de atendimento para os assistidos dessas UBSs”, explicou.

ATENDIMENTOS DAS UBS EM REFORMA

Durante esse período de reformas, os atendimentos realizados pelos equipamentos irão continuar em outro endereço e da seguinte forma:

Atendimentos referentes à UBS Cidade Nova 1 e UBS Cidade Nova 2: Todo atendimento médico e agendamentos serão realizados no prédio do Flore’ser. Rua Antônio Teixeira, nº 123 – Cidade Nova. Já exames de rotina, como aferição de pressão arterial, glicose, curativo e vacina serão realizados na UBS do Centro, na Rua Profeta Jeremias.

Atendimentos referentes à UBS Vila Nova: Todo atendimento médico, agendamentos, aferição de pressão, glicose, curativos e vacina serão realizados na UBS Boa Vista. Rua Projetada, nº 16 – Boa Vista.