O evento aconteceu na sede da Câmara Municipal - SECOM

O evento aconteceu na sede da Câmara MunicipalSECOM

Publicado 13/07/2021 21:30

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, e o presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) participaram, nesta terça-feira (13), do I Fórum Municipal de Turismo de Iguaba Grande, na Costa do Sol. O encontro teve como objetivo discutir a retomada do turismo para o município e criar um Plano Municipal para o setor.

Na abertura do evento, o secretário ressaltou a importância do turismo regional. “Nós precisamos entender este momento. O setor foi o primeiro a parar e, agora, estamos nos preparando para a grande retomada. Devemos usar toda a visibilidade internacional que a cidade do Rio de Janeiro oferece para atrair efetivamente os turistas ao interior do nosso Estado.” afirmou.

Publicidade

Prefeito Vantoil ao lado do secretário Tutuca, com vereadores Luciano Silva e Marcelo Durão SECOM

Para o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, o Estado é vocacionado para o turismo regional e fortalecer essa característica, aliando à divulgação do interior para outros estados e países, é um dos trabalhos realizados pela Setur-RJ. “Os cariocas são os principais turistas que visitam as cidades do interior do Estado, mas precisamos trazer os visitantes estrangeiros também para as cidades fluminenses. Identificando as vocações de cada município e de cada região e formatando bons produtos turísticos, os destinos terão nas mãos um instrumento valioso para desenvolver o setor e gerar desenvolvimento econômico”. O secretário ainda destacou o trabalho realizado pela Setur-RJ, como a melhoria da infraestrutura turística por meio da recuperação de estradas estaduais, o desenvolvimento da malha aérea com voos de curta duração e o incentivo à retomada das atividades do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Gustavo Tutuca destacou também a criação do Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense, a organização de um calendário forte de eventos, a preparação dos fóruns regionais de turismo e a realização de campanhas publicitárias a fim de divulgar o RJ nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Goiás.Para o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, o Estado é vocacionado para o turismo regional e fortalecer essa característica, aliando à divulgação do interior para outros estados e países, é um dos trabalhos realizados pela Setur-RJ. “Os cariocas são os principais turistas que visitam as cidades do interior do Estado, mas precisamos trazer os visitantes estrangeiros também para as cidades fluminenses. Identificando as vocações de cada município e de cada região e formatando bons produtos turísticos, os destinos terão nas mãos um instrumento valioso para desenvolver o setor e gerar desenvolvimento econômico”.

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), reforçou que o turismo na região é uma grande fonte de geração de empregos, trabalho e renda. “Nós reunimos todas as credenciais para aproveitarmos a retomada do turismo. Temos a maior laguna de água salgada da América Latina e a Serra de Sapeatiba. Além disso, a nossa Cidade é composta por 16,2% da população no grupo da terceira idade. Podemos, com isso, atrair os turistas desta fase etária também”.

Publicidade

O encontro, promovido pelo Conselho Municipal de Turismo, contou com a presença da secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle; do secretário de Administração, Miquéias Gomes; do secretário de Fazenda, Jorgino Pereira, e da ex-secretária de Ação Social, Shirley Martins.