Pórtico da Feirinha trouxe um incremento especial SECOM

Publicado 05/07/2021 20:48

A Praça Edyla Pinheiro, em Iguaba Grande, foi palco da primeira edição da Feirinha Criatividades na Terra neste sábado (3), contando com apresentações de esquetes e aulões de zumba. Pequenos produtores, artesãos e comerciantes expuseram seus produtos, com diversos pratos da gastronomia local. A atividade acontecerá todo primeiro sábado do mês. A próxima edição do evento será no dia 7 de agosto.

Prefeito Vantoil Martins prestigiou e aproveitou para comprar verduras SECOM

A primeira cerveja artesanal produzida em Iguaba Grande foi uma das mercadorias, junto dos produtos de agricultura familiar, temperos naturais, doces artesanais e em compotas, vasinhos com suculentas, costura criativa, luminária em PVC, artesanato em crochê, souvenirs, bijuterias, arte em madeira, entre outros. Para o prefeito Vantoil Martins (CDD), a feira já foi um sucesso para a cidade. "Foram mais de 20 stands com produtos genuinamente produzidos na nossa cidade. Participação de vários pequenos agricultores, doceiras, artesãos, que estão trazendo e expondo seus produtos. Também estamos com a nossa primeira cerveja artesanal iguabense. É uma iniciativa de múltiplas secretarias que desde já eu quero parabenizar", declarou.

A secretaria de Agricultura participou distribuindo kits de sementes de hortaliças e matéria orgânica com folhagem triturada. A secretaria de Meio Ambiente disponibilizou para a população mais de 200 mudas de plantas com adubo. Além disso, ofereceu um espaço para adoção de animais domésticos e um coletor de óleo vegetal para que a população pudesse destinar corretamente esse material.

Já a subsecretaria de Cultura apresentou uma esquete cultural, em dois horários: 11h30 e 15h30, além da Casa de Cultura que ficou aberta durante a feira com a exposição do artista Venancio Vazquez Neto. E a secretaria de Turismo, através da Academia Popular, realizou um aulão de Zumba as 10h, fazendo a maioria se sacudir.