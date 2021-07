Cortando laço na entrada da unidade da Faetec - Renata Cristiane

Publicado 09/07/2021 19:43 | Atualizado 09/07/2021 20:18

Na manhã desta sexta-feira (9), foi inaugurada em Iguaba Grande, na região dos Lagos, uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), o espaço é fruto de uma parceria do governo do estado do Rio de Janeiro com a prefeitura. Para o Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins (CID), essa conquista é um sonho antigo. “Hoje é um dia histórico para a nossa querida cidade. A Faetec terá um papel fundamental na qualificação dos nossos moradores. É uma conquista há anos sonhada.” – afirmou Vantoil.

Governador Castro discursando direcionando a fala ao prefeito Vantoil Martins Renata Cristiane

A solenidade contou com a presença do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr Serginho, os Deputados Federais Soraya Santos, Altineu Cortês, Carlos Jordy, e os Deputados Estaduais Franciane Motta e Pedro Ricardo, o presidente da Faetec, João Carrilho, o Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Medeiros, o vice-prefeito Alexandre de Carvalho e da secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia de Souza. De acordo com o Governador. Cláudio Castro, os cursos da Faetec devem ser de acordo com as necessidades do município. "A gente tem que olhar para os cursos que definitivamente a cidade precisa, para que tenhamos o verdadeiro desenvolvimento. Iguaba que já tem grande no nome, com certeza será maior cada dia mais." – declarou o governador.

Secretário Dr. Serginho Azevedo discursando Renata Cristiane O Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr Serginho, afirmou que a vinda da Faetec melhorará a qualidade de vida dos moradores. “Nós temos a missão de interiorizar os cursos profissionalizantes e de qualificação. Muitos jovens não têm a oportunidade de se lançar no mercado de trabalho, por não possuirem cursos de capacitação na sua cidade. Queremos oferecer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, já pensando em ordenar isso passo a passo com o desenvolvimento econômico da cidade.” – ressaltou Dr Serginho.

A FAETEC é uma rede de ensino do Estado do Rio de Janeiro que oferece diversos cursos profissionalizantes de forma gratuita. O presidente da Faetec, João Carrilho, afirma que, “desde que assumimos, essa é a terceira FAETEC que inauguramos, mais uma na Região dos Lagos. Queremos trazer mais oportunidades e qualificação para o estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao prefeito Vantoil por todo o empenho junto ao governo do estado para essa conquista.”

Prefeito Vantoil Martins ficou emocionado ao discursar lembrando que a promessa de campanha virou realidade Renata Cristiane A unidade de Iguaba conta com três andares, elevador, seis salas de aula, uma sala de informática e duas salas para a parte administrativa e fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 101 – Cidade Nova.

Entre os cursos que deverão ser oferecidos, estão: Mecânico de refrigeração e climatização residencial, Encanador instalador predial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Programador de Dispositivos Móveis, Operador de Computador, Assistente Administrativo, Inglês, entre outros.