Zona Especial de Negócio (ZEN), que será no bairro Parque dos Desejos, numa área de 244 mil m²SECOM

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:09 | Atualizado 06/07/2021 18:32

Iguaba Grande, cidade da Região dos Lagos, recebeu autorização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para dar início às obras de instalação da Zona Especial de Negócio (ZEN), que será no bairro Parque dos Desejos, numa área de 244 mil m². O documento foi passado ao prefeito Vantoil Martins (CID), durante reunião ocorrida nesta segunda-feira (5) com o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, e com o superintendente do Inea, Luciano Galdino, no Rio. O secretário de Planejamento, Eron Bezerra acompanhou o prefeito.

Após a reunião, o prefeito Vantoil Martins afirmou município obteve a autorização ambiental, e que esse é um grande passo para dar início a instalação da Zona Especial de Negócios. “Estamos em mãos com o certificado de faixa marginal de proteção onde o INEA nos autoriza para implantação da ZEN, que vai ser um divisor de águas para nossa cidade e região, sobretudo no que diz respeito a instalação de empresas e geração de empregos”, declarou.