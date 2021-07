O político (que não teve o nome revelado pela PRF) e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/07/2021 17:15 | Atualizado 14/07/2021 17:16

Um ex-vereador de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (14), na rodovia Niterói-Manilha, na praça do pedágio de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Conforme a PRF, os agentes realizavam uma blitz para verificação de equipamentos obrigatórios, quando tiveram a atenção voltada para um automóvel Toyota Corolla de passeio que tentava desviar da fiscalização.

Foi dada ordem de parada e, ao analisar o documento do veículo, os policiais suspeitaram da inautenticidade, pois o modelo do carro era diferente do que constatava na base de dados.

Após uma verificação detalhada, foi comprovado que os elementos identificadores do automóvel estavam adulterados. Os agentes conseguiram identificar o veículo original, que em registro de roubo em 6 de março de 2017.

O político (que não teve o nome revelado pela PRF) e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária.