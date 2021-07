Sextou com gostinho de fim de FLIG - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 15/07/2021 21:39

A Feira Literária de Iguaba Grande (FLIG), na Região dos Lagos, voltada a alunos da rede municipal da cidade, foi iniciada no 1º dia de Julho e chegará ao fim nesta sexta-feira (16). Para marcar o encerramento das atividades, será promovido na sede da APIERJ (Associação Profissional dos Instrutores de Aprendizagem, de Treinamento, de Formação e Orientação Profissional do Estado do Rio de Janeiro), a final e premiação do Concurso de Cosplay, através de uma transmissão ao vivo a partir de 13h nas redes sociais do município.

Com o tema “Dos livros às telas… Luz, Câmera e EducAção”, o evento teve como finalidade incentivar o processo de desenvolvimento da leitura, por meio da relação entre literatura e cinema, de forma lúdica.

Em relação ao concurso de Cosplay, cada escola tem dois finalistas, sendo um escolhido por votação popular e outro por critério técnico, avaliando os quesitos: indumentária, dificuldade de execução, a similaridade dos trajes, interpretação, qualidade do impacto e da apresentação.

A competição foi dividida em três grupos, que abrangem desde alunos, até funcionários na instituição de ensino. A primeira categoria é a “Kids”, e engloba alunos do 3º ao 5º ano. A segunda, é a “Teen”, que representa alunos do 6º ao 9º ano. A terceira e última, foi nomeada como “Master”, e reúne todos os profissionais da educação das escolas da rede municipal.

Os participantes, dois por escola, neste dia concorrerão a seguinte premiação:

1º lugar: com notebook + uma cesta de livros;

2º lugar: com tablet + cesta de livros;

3º lugar: um fone sem fio + cesta de livros.

O secretário de Educação e Cultura, Fred de Carvalho, esclarece que, “escolhemos este espaço da APIERJ com muito cuidado por saber que lá tem capacidade para 4.600 pessoas, portanto haverá marcações pré-definidas. Cada participante poderá levar apenas um acompanhante, impossibilitando aglomerações”.