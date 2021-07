Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio praticado em 2004 - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/07/2021 14:40

Policiais Civis da 125ª DP de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, prenderam, na manhã desta quinta-feira (22), um homem foragido da Justiça há 17 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o elemento foi capturado na Rua Timóteo, no bairro Terral, em Iguaba Grande, após informações do setor de inteligência.

Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araruama pelo crime de homicídio praticado em 2004.

O acusado, além do homicídio, possui diversas passagens criminais, como furto qualificado, estelionato, apropriação indébita, lesão corporal, injúria e homicídio culposo.

Ele foi encaminhado para a 125ª DP e permanece à disposição da Justiça.