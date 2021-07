A inscrição no programa será do dia 26 a 30 de julho, pelo site da Fundação - SECOM

A inscrição no programa será do dia 26 a 30 de julho, pelo site da FundaçãoSECOM

Publicado 20/07/2021 21:31

Iguaba Grande - O prefeito Vantoil Martins, juntamente com o Chefe de Gabinete, Fábio Costa; e o secretário de Governo, Jales Lins; foram ao Palácio Guanabara nessa última segunda-feira (19), para assinatura do convênio da Fundação CECIERJ – um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - para o Pré-vestibular Expresso. Serão abertas 100 vagas para Iguaba Grande.

O Pré-Vestibular Expresso tem como objetivo auxiliar quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Será disponibilizado, gratuitamente, suporte pedagógico online e material impresso digital. Os alunos contemplados terão acesso à plataforma de estudos com postagem semanal de vídeo aulas, áudios, exercícios e simulados, preparados pela equipe de mediadores do Pré-Vestibular. Os estudantes vão receber o material impresso e digital de dez disciplinas, incluindo inglês e espanhol, um caderno de orientação acadêmica e um de exercícios.

