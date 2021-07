A ocorrência será registrada na 129 DP e, até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/07/2021 16:35

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta quarta-feira (28), na Estrada da Posse, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

As primeiras informações dão conta de que a vítima era moradora das Casinhas Populares, em Sapeatiba, e foi assassinada nesta manhã. A mulher estava com todos os pertences.

Ainda de acordo com populares, um dos filhos da vítima teria ligação com a criminalidade local e está preso no sistema penitenciário da capital.

A ocorrência será registrada na 129ª DP e, até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.