O jogo aconteceu contra o time da União de Silva Jardim, e precisou ser levada aos pênaltisLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/07/2021 17:47

Iguaba Grande venceu a final de Sub 18 da Copa Iguaba no último sábado (24). O jogo aconteceu contra o time da União de Silva Jardim, e precisou ser levada aos pênaltis. O resultado foi 4×2, e o dono da casa levou a melhor. Por conta da pandemia de Covid-19, os atletas foram assistidos por um pequeno público.



O campeonato, que iniciou na última quarta-feira (21), contou com a participação de aproximadamente 700 jovens, divididos em 32 equipes com idades de 12 a 18 anos, de diversas cidades, como Macaé, Iguaba Grande, São Pedro, Cabo Frio, Araruama e Rio das Ostras. Os jogos foram divididos em quatro categorias: sub 14, 14, 16 e 18.



Sandro Moraes, organizador do campeonato, explicou a importância do torneio e afirmou a presença de observadores técnicos de relevantes times. “Recebemos a visita de observadores técnicos de grandes times como: Flamengo, Botafogo, Fluminense, América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Ponte Preta que levaram grandes materiais para casa”, finalizou Sandro. Um dos exemplos de visitas importantes foi a do jogador Edinho, campeão mundial pelo Internacional, que esteve presente na final.

