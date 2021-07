Nathalie Moellhausen foi eliminada na estreia das Olimpíadas - AFP

Publicado 23/07/2021 22:39 | Atualizado 23/07/2021 23:30

Fim do sonho do ouro para Nathalie Moellhausen no esgrima nas Olímpiadas de Tóquio. Ela caiu logo na estreia na competição após perder na prorrogação em um combate tenso e equilibrado com a italiana Rossella Fiamingo, medalhista de prata na Rio-2016, após um 9 a 9 no tempo normal.

O combate nesta noite de sexta-feira, já manhã de sábado no Japão, colocou a italiana nas oitavas de final, onde enfrentará a vencedora do duelo entre Aleksandra Jarecka, da Polônia, e Violetta Kolobova, da Rússia.