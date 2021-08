Nesta segunda edição, a feira terá, além dos diversos pratos da gastronomia nordeste, terá também cerveja artesanal produzida em Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 06/08/2021 18:31

A segunda edição da Feirinha Criatividades da Terra já tem data marcada: neste sábado (7), das 9h às 17h. O tema da vez é Comida Nordestina. A Praça Edyla Pinheiro, localizada no Centro de Iguaba, na Região dos Lagos, será mais uma vez o palco da feira que vai contar com 55 expositores. A ação tem como finalidade dar oportunidade para que pequenos produtores, artesãos e comerciantes exponham seus produtos, estimulando a geração de renda para esses profissionais autônomos. Sempre bom lembrar que continuamos seguindo as normas impostas pela pandemia.

Nesta segunda edição, nossa feira terá, além dos diversos pratos da gastronomia nordeste, terá também cerveja artesanal produzida em Iguaba Grande, produtos de agricultura familiar, temperos naturais, doces artesanais e em compotas, vasinhos com suculentas, macramê, arte com palets, costura criativa, luminária em PVC, artesanato em crochê, souvenirs, bijuterias, arte em madeira e muito mais.

Para quem gosta da terra é bom chegar cedo, pois a Secretaria de Meio Ambiente vai distribuir 380 mudas de plantas com adubo, entre elas nativas, frutíferas e ornamentais. Além disso, terá novamente a adoção de animais domésticos. Já a Secretaria de Agricultura vai distribuir para a população sementes de hortaliças, e adubo. E partir das 10h vai ter roda de capoeira para quem quiser participar.

Saúde itinerante

A nova edição traz ainda mais novidade. Para além das tradicionais, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e glicose, a secretaria de Saúde vai disponibilizar um ônibus de exames para realizar mamografia, ultrassonografia e eletrocardiograma para quem já estava na fila de marcação.