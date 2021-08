Natália Costa, uma das alunas, conquistou o primeiro lugar na categoria júnior - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/08/2021 17:34

Com as Olimpíadas de Tokyo acontecendo, é cada vez mais notável a necessidade do investimento no esporte. O apoio aos atletas é fundamental nessa difícil caminhada, e é nessa premissa que o Projeto Monike Azevedo, de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, vem acolhendo jovens entre 7 e 16 anos desde 2007, promovendo a iniciação esportiva nas modalidades de Montain Bike, Triathlon e Ciclismo Estrada. Neste fim de semana, a turma participou do Desafio “Volta das Serras”, em um circuito de 52Km. Natália Costa, uma das alunas, conquistou o primeiro lugar na categoria júnior. A prova valia para o ranking do Campeonato Estadual de XCM. Dos seis participantes do projeto, quatro subiram ao pódio.

No domingo (1º), dos alunos do projeto, apenas atletas de Iguaba Grande participaram do Desafio. Além de Natália, Ana Beatriz Costa conquistou a terceira posição, seguida por Maria Eduarda e Kawan de Jesus, em quarto lugar. Todos competiram na categoria júnior.



“Nós ficamos muito felizes com o resultado das crianças, porque foi uma prova dura. Eles chegaram na frente de muitos adultos, e tiveram um desempenho espetacular”, declara Monike Azevedo, Diretora.



No próximo domingo (8), os jovens vão visitar o Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, para competir a Taça Brasil de XCO, chamado de “Cross Country Olímpico”. “Estamos com expectativas muito boas em relação ao resultado das crianças”, diz Monike. Além disso, nos dias 14 e 15 deste mês, também participarão das provas da Padroeira, em Cabo Frio.



As atividades acontecem de segunda a quinta, e são divididas no turno da manhã, das 9h às 11h e de tarde, das 14h às 16h. Atualmente o projeto tem150 alunos de seis municípios da Região dos Lagos, é um dos melhores do Brasil, de acordo com o REMS, (rede do esporte pela mudança social), e já atendeu aproximadamente seis mil jovens.

