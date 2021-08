Espro é uma das maiores entidades de socioaprendizagem do país - Divulgação

Espro é uma das maiores entidades de socioaprendizagem do país Divulgação

Publicado 18/08/2021 09:00

Uma das mais importantes entidades de socioaprendizagem do Brasil acaba de ampliar as oportunidades de emprego para adolescentes e jovens. Nesta quarta-feira (18), Dia do Estagiário, o Espro (Ensino Social Profissionalizante) divulga detalhes de seu novo programa permanente de estágio, que pretende beneficiar ainda neste ano milhares de estudantes a partir dos 16 anos.



O programa de estágio Espro chega com potencial enorme: em todo o país, 17,1 milhões de alunos no ensino médio, técnico e superior estão aptos a fazer estágio. Só no estado do Rio, são mais de 800 mil estudantes.



Com 42 anos de trajetória e um dos gigantes da socioaprendizagem, o Espro é uma instituição sem fins lucrativos que capacita e insere adolescentes e jovens, em especial os em situação de vulnerabilidade, no mundo do trabalho. Todo o processo de treinamento, seleção e encaminhamento é gratuito para os estudantes.



"Mais do que inserir adolescentes e jovens no mercado de trabalho ou abrir as portas das empresas para novos talentos, o Programa de Estágio Espro é uma poderosa ferramenta de inclusão social, transformando os participantes em agentes de transformação pessoal, familiar e na comunidade", afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.

Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro Divulgação



Jornada completa



Com o novo programa, a instituição conta agora com uma jornada completa de inclusão no mundo do trabalho. A primeira etapa é o FMT (Curso de Formação para o Mundo do Trabalho), capacitação gratuita que desperta aptidões e competência com conteúdo didático exclusivo e especializado, prioritariamente para menores de idade.



A segunda etapa da formação é o Programa de Socioaprendizagem Espro, voltado a adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos que estejam em busca do primeiro emprego. Em 42 anos, a instituição já encaminhou mais de 340 mil jovens aprendizes para o primeiro emprego, a maioria em situação de vulnerabilidade social, além de realizar 852 mil atendimentos sociais.



Agora, com o programa de estágio Espro, empresas que querem admitir estagiários podem fazer parceria com a instituição, que oferece um sistema nacional com olhar regional (com filiais/polos em 16 estados, abrangendo 2.202 municípios).



A filial Rio de Janeiro Espro, por exemplo, conta com nove polos regionais: capital, Taquara, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos, Nova Friburgo, Duque de Caxias, além de Vitória (ES) e Juiz de Fora (MG).



Como benefícios para as empresas, jovens e suas famílias, o Espro providencia ainda o seguro do estagiário e a gestão de apólice; atendimento personalizado; assinatura digital e gestão 100% online por meio de plataforma digital.



“Temos uma plataforma exclusiva de seleção que oferece extrema agilidade no recrutamento de novos talentos, o que é um diferencial tanto para jovens quanto para as empresas parceiras. Além disso, ao unirmos a gestão dos programas de aprendizagem com o programa de estágio, oferecemos mais conveniência às empresas que contratam nossos serviços“, afirma Saade.



Como participar?



Adolescente e jovens a partir dos 16 anos interessados em se inscrever podem se cadastrar em https://www.espro.org.br/vagas. Já as empresas podem obter mais informações pelo site https://www.espro.org.br/programa-de-estagio.html. Os telefones para contato são (11) 2504-1174 e (11) 3132-7732. Com o novo programa, a instituição conta agora com uma jornada completa de inclusão no mundo do trabalho. A primeira etapa é o FMT (Curso de Formação para o Mundo do Trabalho), capacitação gratuita que desperta aptidões e competência com conteúdo didático exclusivo e especializado, prioritariamente para menores de idade.A segunda etapa da formação é o Programa de Socioaprendizagem Espro, voltado a adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos que estejam em busca do primeiro emprego. Em 42 anos, a instituição já encaminhou mais de 340 mil jovens aprendizes para o primeiro emprego, a maioria em situação de vulnerabilidade social, além de realizar 852 mil atendimentos sociais.Agora, com o programa de estágio Espro, empresas que querem admitir estagiários podem fazer parceria com a instituição, que oferece um sistema nacional com olhar regional (com filiais/polos em 16 estados, abrangendo 2.202 municípios).A filial Rio de Janeiro Espro, por exemplo, conta com nove polos regionais: capital, Taquara, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos, Nova Friburgo, Duque de Caxias, além de Vitória (ES) e Juiz de Fora (MG).Como benefícios para as empresas, jovens e suas famílias, o Espro providencia ainda o seguro do estagiário e a gestão de apólice; atendimento personalizado; assinatura digital e gestão 100% online por meio de plataforma digital.“Temos uma plataforma exclusiva de seleção que oferece extrema agilidade no recrutamento de novos talentos, o que é um diferencial tanto para jovens quanto para as empresas parceiras. Além disso, ao unirmos a gestão dos programas de aprendizagem com o programa de estágio, oferecemos mais conveniência às empresas que contratam nossos serviços“, afirma Saade.Adolescente e jovens a partir dos 16 anos interessados em se inscrever podem se cadastrar em https://www.espro.org.br/vagas. Já as empresas podem obter mais informações pelo site https://www.espro.org.br/programa-de-estagio.html. Os telefones para contato são (11) 2504-1174 e (11) 3132-7732.

Publicidade

* Todas as fotos foram tiradas antes da pandemia.