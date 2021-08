Vítima acabou falecendo quando as chamas se alastraram pelo interior do imóvel. - Foto: reprodução internet

Vítima acabou falecendo quando as chamas se alastraram pelo interior do imóvel.Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 22:45 | Atualizado 19/08/2021 22:48

ITAPERUNA - Uma mulher, - com idade ainda não revelada -, morreu após um incêndio em uma residência, na noite desta quarta-feira, 19, na rua Severiano Ribeiro, no bairro Horto Florestal, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Informações de populares apontam que a vítima acabou falecendo quando as chamas se alastraram rapidamente pelo interior do imóvel. Ainda segundo informações preliminares, haviam outras pessoas dentro da casa mas teriam sido socorridas. A equipe de resgate do 21 Grupamento de Bombeiros Militar (Itaperuna) esteve no local. Apenas o laudo da perícia poderá comprovar a causa do incêndio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O DIA fez contato com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros às 22h30 que ainda não tinha informações oficiais sobre o caso.