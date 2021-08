Polícia Civil e Militar fazem operação no Salgueiro, em São Gonçalo - Divulgação

Polícia Civil e Militar fazem operação no Salgueiro, em São Gonçalo

Publicado 20/08/2021 20:03 | Atualizado 20/08/2021 22:57

Rio - Uma operação da Polícia Civil, em conjunto com Polícia Militar, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, deixou um jovem morto e outro ferido, após um intenso tiroteio na região, na tarde desta sexta-feira. João Vitor de Oliveira Santiago, 17 anos, foi baleado na localidade Itaoca e morreu no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubande, após ser socorrido por moradores. Alexander Carvalho Ribeiro Motta, 19 anos, também foi baleado e socorrido à unidade. Ele segue estável. A ação teve o objetivo de reprimir o tráfico local e, segundo a instituição, os jovens teriam sido atingidos pelos criminosos durante a troca de tiros.



De acordo com os moradores da comunidade, houve um intenso tiroteio na região e muitas pessoas que retornam para casa ficaram apreensivos. Traficantes da 'tropa' de Antônio Hilário Ferreira, o "Rabicó", teriam sido encurralados em uma das ruas da comunidade, mas a polícia ainda não confirmou a informação.

A Polícia Civil também não disponibilizou o balanço final da operação até a publicação desta matéria.



No último dia 11 de agosto, "Rabicó" perdeu o seu 'homem de confiança', o gerente do tráfico da região Marcos Paulo Pereira da Silva . Ele foi preso por policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (Polinter) e era considerado foragido da Justiça do Rio pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Investigações da polícia apontam que o traficante faz parte da quadrilha da comunidade gonçalense desde 2014, quando ele foi identificado como gerente das bocas de fumo do Salgueiro.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro João Vitor.