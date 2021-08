Gerente do tráfico no Complexo do Salgueiro é preso pela Polinter - Reprodução

Publicado 11/08/2021 15:35

Rio - Apontado como integrante do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, Marcos Paulo Pereira da Silva foi preso nesta quarta-feira (11) por policiais civis da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (Polinter). Ele era considerado foragido da Justiça do Rio pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Investigações da polícia apontam que o traficante faz parte da quadrilha da comunidade gonçalense desde 2014, quando ele foi identificado como gerente das bocas de fumo do Salgueiro. Segundo a polícia, ele é um dos homens de confiança do traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro.

Ele também faz figura em uma investigação da Polícia Civil contra um grupo que participou de uma emboscada contra policiais militares.

O traficante já foi preso anteriormente e estava foragido desde abril de 2021. Ele foi localizado na residência de parentes, em operação policial sem que fosse disparado nenhum tiro, garantindo a segurança dos policiais civis envolvidos na operação e da população em geral.