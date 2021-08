Delegado de Polícia Federal Victor Hugo Poubel Souza Da Silveira, novo secretário de Administração Penitenciária - Redes Sociais

Delegado de Polícia Federal Victor Hugo Poubel Souza Da Silveira, novo secretário de Administração Penitenciária Redes Sociais

Publicado 25/08/2021 14:29 | Atualizado 25/08/2021 14:34

Rio - O governador do Rio Claudio Castro nomeou nesta quarta-feira o delegado Victor Poubel como diretor geral do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado desta quarta-feira.

Publicidade