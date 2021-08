Governador Cláudio Castro - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 18:43 | Atualizado 20/08/2021 19:01

Rio - O Governador do Rio, Cláudio Castro, tornou sem efeito, nesta sexta-feira, a nomeação do delegado de Polícia Federal Victor Poubel para o comando da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Para o seu lugar, Castro indicou o delegado da Polícia Civil Fernando Veloso, que já foi chefe da Polícia Civil do Rio (PCERJ), atuou como delegado em distritais e especializadas, além de subchefe operacional da PCERJ. Poubel, que havia sido nomeado após a prisão do então secretário Raphael Montenegro , vai assumir o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

Na terça-feira (17), a Polícia Federal prendeu Raphael Montenegro. Além dele, Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Gimenes, subsecretários da Seap, também foram presos na 'Operação Simonia', que visava desarticular um esquema criminoso que agia dentro da Seap com lideranças de facções criminosas.



A investigação da PF, desenvolvida em conjunto com o Ministério Público Federal e o Departamento Penitenciário Federal (DEPEN), demonstrou que havia dentro da Seap um esquema de "negociações espúrias entre a cúpula e lideranças" do Comando Vermelho. Agentes públicos viabilizavam o retorno de criminosos presos em Catanduvas (PR) para o estado do Rio, e franqueavam a entrada de visitas e itens proibidos em unidades prisionais. Também houve facilitação de soltura: em julho, O DIA denunciou com exclusividade que um integrante da cúpula do Comando Vermelho deixou a cadeia pela porta da frente, com um mandado de prisão ativo

Ex-secretário deu parecer favorável para transferir traficante de Catanduvas para o Rio



Montenegro responde por falsidade ideológica por conta da situação de Tineném. O motivo é que, na manifestação favorável pela transferência, o então secretário mencionou que a pena de Tineném era de 20 anos de reclusão. Mas "há elementos objetivos", segundo a PF, que apontam para um somatório de penas que passa dos 60 anos de prisão - Tineném responde por homicídio qualificado e tentativa de homicídio (sete vezes).

Na manifestação, o ex-secretário escreveu que "percebe-se que o nacional Rodrigo da Silva Rodrigues, na maior parte do tempo, pareceu dizer a verdade; sendo certo que na data de hoje não existem indícios de que exerça qualquer posição de liderança na facção criminosa".



Tineném, apelido de Rodrigo da Silva Rodrigues, liderava o tráfico no Complexo do Caramujo, em Niterói, e foi condenado pela morte de um cabo da PM em setembro de 2014.



O ex-secretário da Seap também conversou com outras lideranças do Comando Vermelho dentro de presídios. A lista inclui Fabiano Atanásio da Silva, o FB, Claudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira, Luiz Cláudio Machado, o Marreta, e Carlos Eduardo Rocha Freite, o Cadu Playboy — líder do tráfico do Comando Vermelho na Região dos Lagos. Mas Raphael não conversou apenas com integrantes da facção de 'Marcinho VP', ele também agendou uma visita a Carlos José da Silva Fernandes, o Arafat.