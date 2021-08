Ônibus Lilás leva informações e presta atendimento às vítimas de violência - Quitta Pinheiro/SPM-Rio

Ônibus Lilás leva informações e presta atendimento às vítimas de violência Quitta Pinheiro/SPM-Rio

Publicado 20/08/2021 19:55

Rio - A Agenda Itinerante dos 15 anos da Lei Maria da Penha chega às Zona Norte e Oeste, na próxima semana, para levar informação e atendimento às mulheres em estações do BRT. A ação acontece na segunda-feira (23), das 6h às 13h, no Terminal Paulo da Portela, em Madureira, e na quinta-feira (26), no mesmo horário, no Terminal Santa Cruz.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio, a Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, a Subsecretaria de Políticas para Mulheres do Governo do Estado, o BRT-Rio e as subprefeituras da Zona Oeste e Zona Norte.



A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher e a van do "1746 Na Pista" realizarão panfletagem com informação e cadastramento das interessadas nos serviços municipais voltados para as mulheres, como a inscrição em cursos de capacitação e a notificação de assédio nos transportes.

Publicidade

Já a Subsecretaria de Políticas para Mulheres vai atuar com o Ônibus Lilás, que leva informações sobre prevenção à violência contra a mulher e presta atendimento às vítimas. O coletivo é equipado com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres, com modelo de atendimento multidisciplinar para vítimas de violência. No local haverá uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada em esquema de plantão para atendimentos que se fizerem necessários.



Lei Maria da Penha



A lei Maria da Penha completa 15 anos e é considerada uma das três leis mais avançadas contra a violência doméstica no mundo. A lei facilitou a tramitação das ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres e a criação de juizados e varas especializadas. Apesar disso, com a pandemia de covid-19 e o isolamento social, em 2020, os casos de feminicídio aumentaram 400% no país, segundo dados divulgados pela Agência Senado.