Publicado 19/08/2021 08:35 | Atualizado 19/08/2021 08:55

Rio - Um acidente envolvendo um carro de passeio e um articulado do BRT atrasou a volta para casa de centenas de passageiros do transporte na noite desta quarta-feira (18). Segundo informações, a colisão ocorreu por volta das 22h25, na Estação Vila Carioca, na Avenida Cesário de Melo, no corredor sentido Santa Cruz. Não houve vítimas.

O acidente foi causado por conta de um avanço de sinal do motorista do carro de passeio. A pista ficou fechada por cerca de 30 minutos até que os veículos fossem retirados do local.

Somente este ano, 107 articulados saíram de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas. Dependendo da avaria, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.



O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.