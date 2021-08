Via segue interditada para a atuação do Corpo de Bombeiros - Reprodução/Centro de Operações

Via segue interditada para a atuação do Corpo de BombeirosReprodução/Centro de Operações

Publicado 19/08/2021 08:09 | Atualizado 19/08/2021 08:15

Rio - A Rua Francisco Eugênio, próximo ao IML, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio precisou ser interditada, na manhã desta quinta-feira, após um caminhão pegar fogo na via. O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 7h40. Não há vítimas ou informações sobre o que causou as chamas.

Motoristas que trafegam pela região precisam ter cuidado pois há fumaça no trecho.

Publicidade