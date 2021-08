Prefeitura do Rio inaugura Posto de Vacinação na antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), nesta quarta feira (18) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Prefeitura do Rio inaugura Posto de Vacinação na antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), nesta quarta feira (18)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/08/2021 06:22

Rio - Depois de atrasos, suspensões e pressões junto ao Ministério da Saúde, a cidade do Rio chegou, enfim, ao penúltimo dia do calendário de vacinação da primeira dose para adultos: nesta quinta-feira (19), jovens de 19 anos serão imunizados. Na sexta, é a vez dos de 18 anos. Mas o calendário não irá parar por aí: o prefeito Eduardo Paes anunciou que começa a vacinar adolescentes na próxima segunda (23).

No anúncio, Paes também informou que o Comitê Científico vai analisar, na próxima segunda-feira, a aplicação da 3ª dose em idosos e a redução do intervalo da primeira para a segunda dose.

"Na sexta terminamos a aplicação da primeira dose em maiores de 18 anos. Abaixo segue calendário até o dia 31/08. Na segunda o Comitê Científico vai decidir sobre 2 questões: aplicação da 3ª dose em idosos e redução do intervalo entre a primeira e segunda dose. Bora vacinar", disse o prefeito.

Duque de Caxias

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Duque de Caxias realiza vacinação com a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais e convoca todos que foram vacinados com a Coronavac em 29 de Julho, para receberem a segunda dose. A primeira dose também segue para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos. A vacinação acontece em 16 pontos, nos quatro distritos.

Nova Iguaçu

Além da primeira dose, o município segue também com a aplicação da segunda dose conforme o agendamento de retorno de quem recebeu a primeira A cidade de Nova Iguaçu avança em mais uma faixa etária em seu calendário de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (19). Pessoas de 23 anos podem procurar os postos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde . Para se vacinar basta ter em mãos o documento de identidade, CPF ou cartão do SUS, assim como um comprovante de residência.Além da primeira dose, o município segue também com a aplicação da segunda dose conforme o agendamento de retorno de quem recebeu a primeira

São João de Meriti

Niterói

A cidade de Niterói vacina nesta quinta-feira (19) homens e mulheres de 18 anos, além de imunizar com a segunda dose quem marcado na carteirinha.

São Gonçalo

A vacinação das 1ª e 2ª doses segue na cidade para pessoas com mais de 18 anos, em 12 pontos de atendimento, além do drive-thru no Campo do Clube Mauá, no Centro. É necessário chegar 30 minutos antes para ser vacinado.