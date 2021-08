Bruno Gagliasso - Reprodução

Publicado 17/08/2021 19:19 | Atualizado 17/08/2021 19:21

Bruno Gagliasso recebeu, nesta terça-feira, a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Nas redes sociais, o ator comemorou a imunização.

Em uma publicação no Instagram, Bruno postou uma foto recebendo a vacina e comemorou: "Segunda dose. Nem consigo descrever a alegria! O efeito colateral da vacina é nos encher de esperança, nos devolver a capacidade de sonhar, de fazer planos. Acredite na ciência!".



"Tome a segunda dose. Não deixe que tanto esforço seja perdido. A vacina tá no braço, mas a pandemia ainda não acabou. Falta pouco. Bem pouquinho. Segura a ansiedade, complete sua imunização e logo logo estaremos juntos nas ruas, abraçados, sem máscaras, colocando a cara no sol, prontos pra derrubar o genocida. Combinado?", finalizou ele.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)