Publicado 17/08/2021 18:35

Rio - Depois de negar os boatos de que estaria grávida de seu primeiro filho com Biel, Tays Reis voltou a se manifestar sobre os rumores que surgiram no final do mês de julho. A cantora e ex-participante de "A Fazenda" explicou que, após interromper o uso de um método contraceptivo, chegou a sentir que estava grávida, mas toda a situação não passou de um mal-entendido.

"Tirei o DIU e tive relações com o Gabriel. Na minha cabeça eu tinha engravidado, essa era a sensação. Comentei algo por cima com ele, mas não sabia. Em nenhum momento o Gabriel afirmou que eu estava grávida, mas isso repercutiu de uma forma gigantesca. Recebi até presentes em casa, roupinhas e sapatinhos. Uma loucura", relatou, em entrevista ao site UOL.

A artista afirmou que o casal planeja ter filhos, mas deixou claro que este é um projeto para o futuro. "Pretendemos sim ter filhos, é um sonho nosso, mas não queremos acelerar as coisas. Por enquanto estamos vendo uma casa para comprar, vamos morar juntos", contou.

Tays ainda acrescentou que se prepara para lançar mais uma música com Biel, com quem começou a namorar quando os dois competiam no reality show da RecordTV. "Temos nossas carreiras paralelas e os 'Tael' pedem mais um feat do casal. Até o fim do ano virá uma música pesadona para nossos fãs, já está até pronta", garantiu a artista.