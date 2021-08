Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Titi, Bless e Zyan - Reprodução

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasse publicaram uma foto fofa em família, nesta terça-feira. Na imagem, o casal surge ao lado dos filhos, Titi, de 8 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 1.



As imagens foram feitas ao ar livre e, nelas, a família está com as roupas combinando. Os fãs encheram os comentários de elogios aos cinco. "Família linda", disse um. "Quanto amor", afirmou outro.

"Vocês estão preparados para q coleção mais linda e especial que já fizemos. Edição especial para a família com todo o nosso amor", escreveu a atriz, divulgando sua marca de roupas.

