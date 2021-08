Gabriela Pugliesi e o namorado Túlio Deck - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi e o namorado Túlio DeckReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2021 17:09

Rio - A influenciadora Gabriela Pugliesi e o ex-rapper Túlio Deck foram expulsos de um hotel em Itacaré, no sul da Bahia. Segundo o colunista Léo Dias, o casal tratou mal os funcionários do local e até brigaram com a proprietária do hotel.

fotogaleria

Pugliesi teria feito uma publicidade para pagar os custos do fim de semana no Barracuda Beach Hotel, mas teria maltratado os funcionários, além de recusar o cardápio disponibilizado.

Publicidade

“Ela chegou cheia de banca, fez uma foto para divulgação em suas redes sociais mal feita, e a dona, por não ter gostado, pediu para ela excluir. Ela achou ruim e o namorado se exaltou. O marido da dona apareceu e aí foi o maior bate-boca no salão do restaurante. No fim, eles foram escoltados por seguranças que pediram para que se retirassem”, revelou uma fonte de Léo Dias. A influencer negou que tenha acontecido alguma briga no hotel.