Publicado 17/08/2021 15:05 | Atualizado 17/08/2021 15:18

Andressa Urach usou as redes sociais para atacar, mais uma vez, Anitta. O desentendimento entre as duas é por questões políticas, já que a ex-miss bumbum é bolsonarista e a cantora fala mal do presidente abertamente. Recentemente, Andressa recebeu críticas dos fãs da funkeira após apoiar Bolsonaro (sem partido) em um post no qual a cantora estava criticando o presidente.

Na semana passada, Anitta criticou um posicionamento de Bolsonaro, e Andressa defendeu: "Vai rebolar o bumbum, que isso você entende. Para que está feio", postou a ex-Miss Bumbum.

Ao ver isso, alguns fãs da cantora criticaram Andressa, fazendo menções ao seu passado. Sobre isso, a modelo rebateu:

"A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo", escreveu Andressa.



"Anitta não é melhor que ninguém porque tem fama e dinheiro, meu amor. Isso eu já tive muito. E você só sabe do meu passado porque eu fui mulher suficiente para assumir as porcarias que eu fiz e me arrependo, sim. Se você conhecesse Jesus, saberia que ele já me perdoou. Torço muito para que Anitta se converta a Jesus".