Bolsonaro zomba de Hamilton Mourão em publicação no WhatsApp Reprodução

Publicado 16/08/2021 09:45

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) debochou do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão (PRTB), em uma mensagem compartilhada aos seus contatos no WhatsApp na tarde do último sábado, 14.



Segundo informações do jornalista Guilherme Amado, na publicação, Bolsonaro compara Mourão consigo e com o atual ministro da Defesa, general Walter Braga Netto. O detalhe fica por conta da imagem escolhida para representá-los. Enquanto Bolsonaro e Braga Netto estão de terno e com suas respectivas faixas representativas, Mourão está sem camiseta, de boné e óculos escuro.

A mensagem compartilhada ocorreu junto à convocação de Bolsonaro a seus apoiadores para uma manifestação, no qual o presidente diz haver a possibilidade de um "provável e necessário contragolpe" ao Poder Judiciário.

Aliados, amigos, assessores e ministros de Estado receberam a publicação.