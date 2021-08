Sergio Reis lança biografia - Divulgação

Publicado 15/08/2021 08:33 | Atualizado 15/08/2021 09:33

São Paulo - Sérgio Reis está organizando uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor diz que o ato está sendo planejado junto do movimento dos caminhoneiros e de agricultores. A ideia é que a manifestação dure três dias e anteceda o feriado de sete de setembro.

O ato é a favor de Bolsonaro e defende pautas como a destituição dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o voto impresso. Sérgio Reis fala que a manifestação vai acontecer do dia 4 a 6 de setembro, para não atrapalhar o desfile organizado por Bolsonaro para o dia 7, e que o foco principal vai ser Brasília.



"Estamos fazendo um movimento para salvar o nosso país, uma coisa séria. Queremos fazer um movimento clássico, sem agressões, sem nada. Queremos dar um jeito, movimentar o país e salvar o nosso povo", diz o sertanejo. "Estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coia séria, para que o governo tome uma posição, que o exército tome uma posição, mas se o povo não tomar essa decisão não dá mais. Não aceito mais a situação que está o nosso país", continua.



Em outro vídeo, Sérgio Reis fala que o protesto durará 72 horas e transportes que não sejam caminhões vão ser impedidos de trafegar por diferentes cidades brasileiras. "O Brasil inteiro vai estar parado. Ninguém trafega, ninguém sai. Ônibus volta para trás com passageiros. Só vai passar polícia federal, ambulância, bombeiro e cargas perecíveis. Fora isso, ninguém anda no Brasil", diz.



Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o ato organizado por Sérgio Reis está com dificuldade de conseguir apoio de caminhoneiros. "Nós não estamos nesse movimento, pois não existe pauta para a categoria. O que estão fazendo é politicagem e nada mais fora disso", diz o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias, em entrevista ao jornal.



Joelmes Correia, do movimento GBN Pró-caminhoneiro autônomo independente, diz que o ato conta com mais apoio de pessoas ligadas ao agronegócio e que os organizadores querem usar a força da categoria para ganhar visibilidade. "Claro que muita coisa pode mudar até lá, principalmente se convencerem [os organizadores] a levantar alguma pauta de benfeitoria a longo prazo para a categoria dos caminhoneiros. Mas eu não vejo muito futuro", diz.



Nas redes sociais, o cantor foi duramente criticado por internautas. "O Sérgio Reis está prestando um desserviço à Nação. Será que está louco, gagá ou é pura safadeza mesmo? Deveria ser preso", comentou uma pessoa em publicação do cantor Tico Santa Cruz. "Certeza que quando a Globo escalou Sérgio Reis para O Rei do Gado não era nisso que ela estava pensando", ironizou o jornalista Fefito. "Essa história do Sergio Reis com os caminhoneiros é real?", indagou outra pessoa.



O Sérgio Reis está prestando um desserviço à Nação. Será que está louco, gagá ou é pura safadeza mesmo?

Deveria ser preso! — Lucimar (@Lucimar46434068) August 15, 2021

Certeza que quando a Globo escalou Sérgio Reis para O Rei do Gado não era nisso que ela estava pensando. — Fernando Oliveira (@fefito) August 15, 2021

Essa história do Sergio Reis com os caminhoneiros é real? — Carlos Cezar (@carloscezarcjr) August 14, 2021

Confira outras reações:

