Zeca Pagodinho recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19Divulgação/Marcos de Paula

Publicado 15/08/2021 16:08

Rio - Internado com covid-19 no Rio, Zeca Pagodinho sempre mostrou muita preocupação com os cuidados em relação à pandemia. Em maio de 2020, o compositor disse, em entrevista exclusiva ao DIA, como estava lidando com a rotina de restrições. Apesar de reforçar, repetidamente, que odiava o isolamento, Zeca destacava a importância de se cuidar e de não expor as outras pessoas ao vírus.

"Você imagina o Zeca Pagodinho 60 dias sem sair de casa? É horrível, mas tem que ficar. Não tem jeito. Todo dia eu faço a mesma coisa: vou da sala para o quarto e, quando chego no quarto, volto para sala. Às vezes vou na cozinha só para dar uma variada. Eu sou acostumado a passar o dia na rua. Vou todo dia à gravadora, vou ao salão, corto as unhas, dou uma volta no shopping. Não gosto de ficar preso. Mas se tem que ficar em casa, vou ficar em casa. Não vou ser diferente. A gente tem que pensar no próximo e se preocupar com as outras pessoas", declarou o compositor na ocasião.

Ansioso para receber as duas doses da vacina - o que só aconteceu quase dois anos depois -, Zeca ainda lamentou pelos amigos que morreram no período. "O mundo tá muito mudado, né? Ano passado, perdi muita gente querida e agora veio o coronavírus para levar mais um bocado. Eu rezo todos os dias às 18 horas. Era uma tradição de família que eu continuei. E, é nesses momentos, que eu peço por proteção e pelos meus amigos", disse o artista.

Vacinação

Apesar da internação, Zeca está com o calendário de imunização completo, o que pode ajudar em sua recuperação. De acordo com assessoria do artista e com uma nota enviada pelo hospital, ele segue bem e a internação tem apenas o objetivo de monitorar o quadro do artista.

Pelas redes sociais, a equipe de Zeca reforçou mais uma vez que a vacina, apesar de essencial, é apenas uma das medidas a serem tomadas no controle da pandemia. "Mas fica o alerta: a pandemia não acabou! Cuide-se, use máscara, vacine-se!", diz o texto.