Publicado 17/08/2021 12:16 | Atualizado 17/08/2021 12:42

São Paulo - Mateus Carrieri, de 54 anos, passou por uma cirurgia na próstata na segunda-feira. Por meio de suas redes sociais, o ex-participante de "A Fazenda 12" explicou que teve uma hiperplastia e, por conta disso, precisou fazer uma raspagem no órgão para diminuí-lo de tamanho. Apesar da preocupação dos fãs, Carrieri adiantou: "não estou com câncer".



"Minha próstata está aumentada. Isso é muito comum em homens da minha idade. Eu vou fazer a raspagem na próstata para que ela não invada a área da bexiga e do canal da uretra. Esse controle do tamanho da próstata e essa próstata aumentada para evoluir para um câncer, é o primeiro passo. É uma cirurgia teoricamente simples”, disse o preparador físico, em vídeos publicados no Instagram.

Aproveitando que tirou um momento para tranquilizar os fãs, Mateus Carrieri alertou seus seguidores do sexo masculino. "Eu quero alertar homens da minha idade, que a gente tem que se preocupar muito com isso, com a próstata. Assim como as mulheres têm que cuidar com o câncer de mama, exame de toque e acompanhamento, o homem, principalmente depois dos 40 anos tem que se preocupar com o câncer de próstata que é o que mais mata nos homens. Às vezes por algum preconceito e medo acabam não se cuidando em relação à isso”, pontuou.

Após o procedimento cirurgico, a noiva do influenciador, Day Ribeiro, usou seu Instagram para informar que "tudo correu tranquilamente bem". Ainda não há informações sobre a data que Mateus Carrieri deve receber alta.