Tatá Werneck foi reconhecida na rua por usar duas máscaras e face shieldReprodução Internet

Publicado 17/08/2021 11:49 | Atualizado 17/08/2021 11:51

Rio - Tatá Werneck contou nas redes sociais que foi reconhecida por uma fã na rua. A mulher a abordou e contou que a reconheceu justamente por Tatá usar duas máscaras e o "face shield". Tatá usa as máscaras e o escudo facial como uma forma de se proteger contra a covid-19.

"Acabei de sair da minha médica, fui fazer o meu preventivo. Uma moça me parou na rua e falou: 'Tatá, tira uma foto comigo?'. Eu falei: 'Caraca, como você me reconheceu? Porque estou com duas máscaras e estava com face shield'. E ela me falou: 'Então, justamente. Só você que usa hoje em dia duas máscaras e face shield'. Eu uso com muito orgulho e vou continuar usando até que tudo esteja seguro para todo mundo", disse a atriz nas redes sociais.