Maria Flor exibe barriguinha de gravidezReprodução

Publicado 17/08/2021 11:50

Rio - Maria Flor já pode ser considerada uma mamãe coruja mesmo ainda estando grávida. À espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com Emanuel Aragão, a atriz, de 37 anos, fez questão de exibir a nova silhueta nas suas redes sociais. "Tem um pequeno ser querendo aparecer", escreveu Flor, em uma foto que aparece com a camiseta levantada.

A gravidez, no entanto, afastou Maria Flor de 'Um Lugar ao Sol', próxima novela das 21h. Mesmo assim, a atriz pode ser vista na série 'Os Ausentes', da HBO Max, que estreou no mês passado.