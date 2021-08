Dani Russo é internada - Reprodução/Montagem

Publicado 17/08/2021 10:27

Rio - Aos 23 anos, Dani Russo está passando por problemas de saúde. A funkeira, que é um dos maiores nomes do ritmo no país, informou aos seguidores que vai ser internada em um hospital psiquiátrico nas próximas horas. Sem conseguir se alimentar nos últimos cinco dias, Dani foi levada a um hospital, mas, ao chegar lá, a funkeira foi informada de que seu problema não era clínico e que ela deveria procurar um tratamento especializado para ansiedade.

"O hospital que eu sempre fico, eles não querem mais me atender. Não querem me atender aqui mais, porque eles tão falando que o meu quadro não é clínico, é da cabeça. Agora tô aqui esperando a ambulância porque vou ser transferida para um hospital psiquiátrico", contou Dani em seus stories do Instagram.

Além de revelar seu quadro de saúde, Dani ainda disse que o momento pode comprometer seu futuro na música. A jovem já afirmou, inclusive, que abandonou a carreira como funkeira. "Hoje eu tomei uma decisão que parei com a música. Minha gravadora quer me controlar. Decidir nome, capa, tudo por eles. Minhas escolhas não contam. Prefiro parar pela minha saúde mental", escreveu Dani também no Instagram.