Publicado 17/08/2021 09:11 | Atualizado 17/08/2021 09:13

Rio - De férias no México, a atriz Thaila Ayala posou de biquíni e mostrou a barriguinha de grávida nesta segunda-feira. Na semana passada, ela anunciou que está esperando o seu primeiro filho, Francisco, fruto do relacionamento com o também ator Renato Góes.

"Muita vitamina D para gente", escreveu ela em uma primeira publicação. "Madre Naturaleza", postou na sequência. "Que beleza de foto", comentou uma seguidora. "Que mamãe gata", elogiou outra. "Lugar lindo, mas só eu que acho que vai aparecer um jacaré do nada?", brincou uma terceira pessoa.