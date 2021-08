Raiane Lima e Gabriel Jesus curtem noite de sinuca juntinhos - Reprodução Internet

Publicado 17/08/2021 08:19

Rio - Gabriel Jesus e a namorada, Raiane Lima, aproveitaram a noite desta segunda-feira juntinhos. A influenciadora postou, nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece abraçadinha com o jogador de futebol. Ela também contou que os dois estavam se divertindo jogando sinuca e fez uma enquete para saber quem ganharia o jogo: ela ou Gabriel.

O casal comemorou um mês de namoro na semana passada. "Um mês pra conta", escreveu Raiane ao postar uma foto com o namorado. O início do romance de Raiane e Gabriel Jesus contou com algumas polêmicas. Circulou o boato de que a influenciadora estava em outro relacionamento quando começou o namoro com o jogador de futebol. Ela, no entanto, negou tudo em suas redes sociais.