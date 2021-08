Carla Diaz curte viagem ao Egito - Reprodução Internet

Publicado 17/08/2021 08:32

Rio - A atriz Carla Diaz postou no Instagram, na madrugada desta terça-feira, fotos de sua viagem ao Egito. Nas imagens, ela aparece conhecendo alguns pontos turísticos. "Conhecendo e explorando a cultura e história do Egito, uma das primeiras civilizações do mundo com uma energia surreal!", escreveu a atriz na legenda das imagens. Inshalá!

As fotos renderam vários elogios para Carla. "Um dos lugares mais incríveis que já visitei. Aproveite muito", escreveu a apresentadora Maisa Silva. "Por que choras, Cleópatra?", brincou uma seguidora. "Uma deusa em seu habitat natural", disse outra pessoa.