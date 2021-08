Luciana Gimenez está se recuperando em casa - Reprodução Internet

Publicado 17/08/2021 09:43 | Atualizado 17/08/2021 10:01

Rio - Luciana Gimenez foi hospitalizada após passar mal durante as gravações do "Luciana By Night", na noite desta segunda-feira, mas já está bem. A apresentadora voltou às redes sociais, nesta terça, e tranquilizou seus fãs.

"Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que já estou melhor, e que foi só um susto, mesmo. Para todo mundo que está me ligando, perguntando de mim, obrigada! Queria dizer que amanhã vou estar muito melhor. Já saí do hospital, e estou em casa. Obrigada", disse.

Luciana Gimenez se sentiu mal durante as gravações do "Luciana By Night", da RedeTV!, na noite desta segunda-feira. Levada ao hospital, a apresentadora foi diagnosticada com um pico de pressão. As gravações do programa foram canceladas.