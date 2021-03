Rafael Ihara e Rodrigo Bocardi Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 16/03/2021 18:00

Rodrigo Bocardi, apresentador do "Bom Dia SP" , pegou o repórter Rafael Ihara desprevenido, nesta terça-feira (16), e acabou assustando o profissional.

O repórter, que estava no Globocop, aparentemente não esperava conversar com Bocardi naquele momento. Então, ao ouvir o apresentador em seu ouvido, ele se assustou. Notando a reação do colega, Rodrigo se desculpou. "Serei menos brusco na próxima".

À situação, Bocardi chamou Ihara para conversar sobre o trânsito na capital paulista. O jornalista sobrevoava a Avenida do Estado na região central de São Paulo e informou que houve uma troca de tiros entre bandidos e a polícia no local.

Cerca de 30 minutos após o ocorrido, o repórter foi chamado novamente no Globocop para falar sobre dois acidentes na Rodovia Castello Branco e comentou: "Bom dia mais uma vez... Agora sem susto", brincou.