Zeca Pagodinho está internado por conta da Covid-19Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 17/08/2021 11:02 | Atualizado 17/08/2021 11:09

Rio - O cantor Zeca Pagodinho, de 62 anos, segue internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, para tratamento contra a covid-19. De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira, o sambista "vem apresentando evolução clínica, com bom estado geral, e segue sem necessidade de suporte de oxigênio."

Na segunda, Zeca compartilhou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar seus fãs. "Muito obrigado a todos que oraram por mim, que torceram por mim. Já estou acabando o tratamento e o importante é se vacinar, para poder se recuperar mais rápido. Falou? Em breve estamos aí pelo mundo. Valeu", disse o sambista.

Zeca já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19 e tem respeitado as medidas de isolamento social. Desde o começo da pandemia, o artista tem evitado sair de casa, deixando inclusive de ir a Xerém em diversas ocasiões para se preservar e preservar a família.

Assim como já aconteceu em outros casos, é possível que pessoas vacinadas - inclusive com as duas doses - sejam infectadas pela covid-19. Mesmo assim, especialistas garantem que a vacina é a melhor alternativa contra a disseminação do vírus.