Artista soma o clássico ao moderno, em uma incursão que ele chama de neo-sambaDivulgação / Julia Rodrigues

Publicado 17/08/2021 14:48

Rio - Emicida completou 36 anos nesta terça-feira (17) e a data foi celebrada por diversos artistas e amigos do rapper. Nas redes sociais, Gilberto Gil, João Vicente de Castro e a esposa do cantor, Marina Santa Helena, registraram o carinho pelo artista conhecido por suas letras que falam sobre a realidade vivida por pessoas negras e outros grupos marginalizados no Brasil.

"'Morte é quando a tragédia vira um costume'. Emicida e seus versos sempre certeiros ao descrever nosso tempo. Feliz aniversário, poeta!", escreveu Gilberto Gil em seu Twitter. A apresentadora Marina Santa Helena também usou a rede social para se declarar para o marido. "Você merece flores todos os dias, obrigada por compartilhar a vida comigo. Te amo.

“Morte é quando a tragédia vira um costume”@emicida e seus versos sempre certeiros ao descrever nosso tempo. Feliz aniversário, poeta!



Assista ao clipe completo de “É Tudo pra Ontem”: https://t.co/GpuEdU1WlX #EquipeGil pic.twitter.com/QBqG8LqXxV — Gilberto Gil (@gilbertogil) August 17, 2021

Aniversário do meu marido e tô emotiva. Você merece flores todos os dias, obrigada por compartilhar a vida comigo. Te amo @emicida pic.twitter.com/wFVAgRqWMh — Marina Maués de Santa Helena (@santahelena) August 17, 2021

Ainda no Twitter, Priscilla Alcântara e a youtuber Nath Finanças também fizeram questão de deixar um recado para o aniversariante. "Parabéns, Emicida! Que sua Luz continue brilhando cada vez mais. É uma alegria saber que você existe! Somos gratos por esse dia", escreveu a cantora. "Hoje é o aniversário da pessoa que me seguiu aqui no Twitter e eu caí da cama de emoção. Obrigada por tanta coisa! Além do conhecimento e acolhimento, você me ensinou a usar hashi quando saímos pra jantar quase 2 anos atrás", acrescentou, com bom humor, a influenciadora digital.

PARABÉNS @emicida!!! que sua Luz continue brilhando cada vez mais. é uma alegria saber que você existe! somos gratos por esse dia. — #TEMDIAS (@PriAlcantara) August 17, 2021

Hoje é o aniversário da pessoa que me seguiu aqui no Twitter e eu caí da cama de emoção



Obrigada por tanta coisa @emicida!

Além do conhecimento e acolhimento, você me ensinou a usar hashi quando saímos pra jantar quase 2 anos atrás



Parabéns — Nath Finanças (@nathfinancas) August 17, 2021

Já o ator e humorista João Vicente de Castro emocionou os usuários do Instagram ao publicar uma longa homenagem ao amigo, celebrando o forte vínculo que tem com o artista.

"Conheci o Leandro em uma casa de rap em 2008 (ou algo próximo) ele estava vendendo o próprio cd e eu comprei todos, era dezembro e eu distribui entre meus amigos como presente de natal. De lá pra cá sentei numa cadeira com um pote de pipoca e vi você conquistar o mundo na raça, usando seu talento, inteligência e força, não abaixando a cabeça pra ninguém, 'correndo pelo certo' e engordando os livros de histórias que ainda serão publicados. Teve discos, hits, filmes, livros, filhos e pensamentos únicos. tudo isso em 36 anos de uma vida que começou num mundo que tinha tudo certo pra dar errado mas não deu. É real, o menino do morro virou Deus. Parabéns irmao, te amo'', encerrou o ator.

