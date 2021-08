Britney Spears - Reprodução

Britney SpearsReprodução

Publicado 17/08/2021 13:58 | Atualizado 17/08/2021 13:58

Rio - Britney Spears está comemorando sua recém-conquistada liberdade, após o pai da cantora abrir mão de seu papel como tutor na última quinta-feira (12). A artista de 39 anos publicou uma sequeência de fotos no Instagram em que aparece cobrindo os seios apenas com as mãos e falou sobre a exposição de seu corpo, além de dar fim a boatos que poderiam surgir após compartilhar os cliques.

fotogaleria

Publicidade

"Não, gente, eu não coloquei silicone em uma semana... nem estou grávida... Eu tenho peitos nessas fotos porque devorei comida!", brincou na legenda da postagem. "Antes de mostrar mais fotos do meu corpo, quero que vocês entendam a minha visão sobre expôr a pele", continuou.

"Você deve estar pensando por que eu estou expondo meu corpo agora... Bem, é porque eu nasci nua e estava sentindo como se todo o peso do mundo estava nas minhas costas e fiquei com aquela impressão de mim. Eu quero me ver de uma forma mais leve, nua, da forma que nasci. E pra mim, ver as fotos de quando eu fazia ensaios, é uma loucura o pensamento de que me ver em minha forma pura evidencia que a dor, feridas, fardos pesados e lágrimas não representam quem eu sou", declarou a cantora.

Publicidade

"Eu sou uma mulher, uma mulher linda e sensível que precisa se ver como ela é. Eu não vou postar fotos de topless o resto da minha vida porque seria cansativo, mas com certeza ajuda quando você precisa de clareza", afirmou Britney.

Confira a publicação:

Publicidade