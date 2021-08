Pedro Sampaio e Gkay - Reprodução

Publicado 17/08/2021 15:40 | Atualizado 17/08/2021 15:57

Gkay abriu uma caixa de perguntas no Instagram, nesta terça-feira, para interagir com os seguidores. A influenciadora digital não economizou nas respostas e abriu o jogo sobre diversos assuntos, inclusive amorosos.

Um seguidor quis saber qual artista Gkay acha gato e já ficou. Na resposta, a influenciadora publicou uma foto ao lado de Pedro Sampaio, dando a entender que os dois já ficaram.

No início do ano, os dois trocaram indiretas pelas redes sociais. Na ocasião, o DJ falou sobre sua primeira música de amor, e que ela havia sido baseada em fatos reais.

"Minha primeira música de amor, ou quase isso! Aconteceu comigo e vocês sabem do que eu estou falando. Fala mal de mim mas quer me pegar de novo. Baseado em fatos reais", escreveu Pedro, no Twitter.

"Eu sou o probleminha que você não quer resolver, apenas isso", completou o DJ.

"Ai ai que o biscoito começou cedo hoje", escreveu Gkay em sua rede social.

"A carapuça serviu?", publicou Pedro no seu perfil.