Até o momento, cerca de 4,7 milhões de brasileiros já receberam ao menos a primeira dose da vacina - Divulgação

Até o momento, cerca de 4,7 milhões de brasileiros já receberam ao menos a primeira dose da vacina Divulgação

Publicado 18/08/2021 18:03

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Duque de Caxias realiza vacinação com a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais e convoca todos que foram vacinados com a Coronavac em 29 de Julho, para receberem a segunda dose. A primeira dose também segue para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos.

Confira quem e onde vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Duque de Caxias:



* Primeira Dose para 18 anos ou mais – A vacinação acontece em 16 pontos, nos quatro distritos. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece para pedestres, a partir de 8 horas, nos seguintes locais:

-UPH Imbariê

-UPH Saracuruna

-UPH Pilar

-UPH Campos Elíseos

-UBS Sarapui

-UBS Antônio Granja

-UBS José Camilo

-UBS José de Freitas

-UBS Barão do Amapá

-ESF Barro Branco

-ESF Gramacho

-ESF Vila São Luiz



* Segunda Dose para quem recebeu Coronavac em 29 de Julho - O município vacina com a segunda dose de Coronavac todas as pessoas que tomaram a primeira dose em 28 de Julho. Para isso é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação co CPF e foto. A segunda dose de Coronavac deve ser tomada nos seguintes locais, a partir das 8h:

-Hospital Municipal Duque

-UBS Beira Mar

-UBS Calundu

-UBS Cangulo

-ESF Pilar 3, 4 e 5 (Rua da Fortuna)

-ESF Vila Urussaí

-ESF Parque Esperança

-ESF Jardim Gramacho

-ESF Parque Felicidade

-ESF Jardim Leal

-ESF Trevo das Missões

-ESF Dois Irmãos

-ESF Vila Leopoldina

-ESF Centenário

-ESF Mangueirinha



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes - O município segue ainda com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes, com idade acima de 18 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



* Segunda Dose de Coronavac e de Astrazeneca – o município segue também com a vacinação da segunda dose, para aqueles que não compareceram às convocações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. A segunda dose para faltosos acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.