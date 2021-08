Prefeitura do Rio faz ação para demolir construção irregular em Botafogo, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Prefeitura do Rio faz ação para demolir construção irregular em Botafogo, na Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 19/08/2021 08:17 | Atualizado 19/08/2021 11:50

Rio - A Prefeitura do Rio realiza, na manhã desta quinta (19), uma operação contra construções irregulares em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Na ação, um prédio construído irregularmente nos limites do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, na Ladeira dos Tabajaras foi demolido por estar em área de proteção ambiental.

fotogaleria

Publicidade

A ação aconteceu nas proximidades do Cemitério São João Batista e foi coordenada por agentes da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac). Policiais militares da UPP Tabajaras e Cabritos e a Guarda Municipal também estiveram no local. Por ser um local de difícil acesso, operários usaram marretas e marteletes portáteis.

"Essa ação é mais uma prova de que a Prefeitura segue atuando firme no combate aos crimes ambientais. Além da derrubada de mata, a construção representava um risco às pessoas", afirma Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente.

Publicidade

O secretário ainda ressaltou que a construção irregular foi alvo de diversas denúncias pelo canal 1746 da prefeitura. "É muito importante que a gente conscientize cada vez mais pra que as pessoas não se deixem enganar por esses grupos que vivem da destruição do meio ambiente com construções legais, sem licença, sem qualquer tipo de acompanhamento técnico, não só destruindo o meio ambiente, mas colocando a vida das pessoas que mais precisam em risco".

A construção que foi demolida nesta manhã já havia sido embargada pela prefeitura. Segundo a Smac, mesmo com o embargo, o prédio já estava com dois pavimentos e preparado para receber o terceiro pavimento. "Parte de uma área de proteção ambiental foi destruída, além de ter sido construída em cima de uma escada hidráulica, onde escoam as águas pluviais", informou a pasta.

Publicidade

"Não podemos tolerar o que não respeita a legislação vigente e, em alguns casos, ainda oferece risco para a população e invade áreas de proteção ambiental. Conservar a cidade também é minimizar riscos e preservar vidas", pontua Anna Laura Valente Secco, secretária de Conservação.



Na ação, agentes da Smac embargaram outras obras irregulares e emitiram diversas notificações.

O Parque Natural Municipal Paisagem Carioca está inserido na malha urbana da cidade, situado entre os bairros do Leme, Copacabana, Botafogo e Urca e se destaca por suas belezas cênicas que compõem a paisagem da cidade, pela presença de áreas com infraestrutura de uso público e por sua malha de trilhas.

Publicidade