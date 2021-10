Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a natureza - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 19:41

Rio - Uma quadrilha especializada em clonar placas de carros pode estar envolvida no assassinato do médico Claudio Marsili, de 64 anos . Ele foi morto a tiros na manhã desta terça-feira na Rua Fernando Mattos, Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. As informações são do RJ2, da Globo. Segundo o noticiário, o líder da facção criminosa, que é responsável por receber os carros, está foragido.

Nesta tarde, a polícia encontrou o carro do médico na Rua Martins Pena, na Tijuca. Logo após, agentes também conseguiram localizar o veículo utilizado pelos criminosos que teriam atirado contra Claudio. O carro foi encontrado no Morro do Turano, Zona Norte. De acordo com a Polícia Civil, ele possuía placa clonada.

Dentro do veículo havia um homem suspeito de participar do crime. Ele foi identificado como Thiago Barbosa dos Santos, de 38 anos. Segundo investigações, o rapaz possui 13 anotações criminais e foi preso com uma mochila com pertences do médico.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava em seu carro particular, um Toyota Hilux, e foi abordada por pelo menos três bandidos que estavam em Sandero preto. Assim que saiu do carro, ele foi baleado na cabeça.

O corpo foi removido por volta das 10h e levado para Instituto Médico Legal (IML). Familiares estiveram no local do crime, mas, ainda abalados com a tragédia, não comentaram sobre o caso.