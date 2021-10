Médico cirurgião plástico Cláudio Marsili, morto com um tiro na cabeça na Barra da Tijuca - Redes sociais/Arquivo pessoal

Médico cirurgião plástico Cláudio Marsili, morto com um tiro na cabeça na Barra da TijucaRedes sociais/Arquivo pessoal

Publicado 19/10/2021 08:43 | Atualizado 19/10/2021 09:18

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar a morte de um homem de 64 anos, na Barra da Tijuca, ocorrida no início da manhã desta terça-feira (19). O crime aconteceu a menos de 500 metros da sede da especializada, na Rua Fernando Mattos, por volta das 6h15. A vítima é o médico Claudio Marsili, atingida com um tiro fatal na cabeça. Ele chagava para um dia de trabalho em uma clínica no Jardim Oceânico.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca/Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para um ocorrência com vítima de tiros na região da Barra. No local, já encontraram o homem sem vida.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava em seu carro particular, um Toyota Hilux, e foi abordada por pelo menos três bandidos que estavam em Sandero preto. Assim que saiu do carro, ele foi baleado na cabeça. Os bandidos fugiram levando o carro do médico. O crime aconteceu perto do local de trabalho de Cláudio Marsili.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Inicialmente a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. A DH vai analisar imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar os assassinos.

A Defesa Civil foi acionada e o corpo deve ser removido e levado para Instituto Médico Legal (IML).

Cirurgião plástico

Nas redes sociais, o médico se apresenta como cirurgião plástico. Em uma de suas últimas postagens, Marsili citou sobre a insegurança de seus pacientes ao buscarem atendimento em uma consulta.

Você se sente insegura ao ir em uma consulta?

Vejo muitas pacientes que demoraram para ir à uma consulta por medo ou por não saberem o que de fato queriam ou precisavam.

Antes de mais nada a consulta é um espaço onde iremos conversar. Meu objetivo é que você se sinta confortável e saia confiante do que você deseja.

Conversar diretamente com o cirurgião pode te dar um parâmetro de como o procedimento será realizado e como será a recuperação, o espaço da consulta é inteiramente seu.

Não deixe o medo te impedir de realizar seu desejo!