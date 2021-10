O cirurgião plástico Cláudio Marsili foi morto com um tiro na cabeça na Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O cirurgião plástico Cláudio Marsili foi morto com um tiro na cabeça na Barra da TijucaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/10/2021 13:35 | Atualizado 19/10/2021 14:51

Galeria de Fotos Filha de médico cirurgião pede orações pelo pai Reprodução/Instagram O psiquiatra Italo Marsili pediu orações pela alma do pai, o médico Cláudio Marsili, morto na Barra da Tijuca Redes sociais

Italo esteve no local do crime, mas não conversou com a imprensa. Ele agradeceu as mensagens recebidas por parentes e amigos. "Muito obrigado pelo carinho e pelas orações de todos. Sigam rezando incessantemente pela alma do meu pai, meu amor", escreveu.



Mila também publicou em seu perfil no Instagram pedidos para que os seguidores rezem pelo cirurgião e agradeceu o apoio. "Que Deus possa receber com carinho mais um de seus filhos no céu. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho", disse em sua publicação.

fotogaleria

Testemunhas relataram à polícia que o médico Cláudio Marsili foi morto na porta do trabalho, uma clínica médica no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Ela tinha acabado de estacionar o carro e foi rendido por pelo menos três bandidos. Um deles atirou contra o cirurgião, que morreu ainda no local. O trio fugiu em um carro preto e ainda levando o carro da vítima.

A Delegacia de Homicídios da Capital vai investigar o caso. A principal linha de investigação é a de latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia vai analisar câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos.

O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) lamentou a morte do cirurgião.

Cláudio Marsili era formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pós graduado em cirurgia-geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele também tinha, em seu currículo, os cursos de pós gradação em cirurgia estética pela Estácio de Sá e medicina ortomolecular e desportiva pela Universidade Veiga de Almeida.

O médico também tinha doutorado em Saúde Pública pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais (Uces), da Argentina.

O jornal O Dia tentou contato com a administração do Hospital Vitée Cirurgia Plástica e Estética, da qual Cláudio Marsili era sócio, mas não houve resposta até a publicação da matéria.